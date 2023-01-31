2023/01/31 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfnhhvCsk60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | سرقة القرن.. الخطيئة التي "عرّت" الدينار العراقي!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | سرقة القرن.. الخطيئة التي "عرّت" الدينار العراقي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).