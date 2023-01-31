2023/01/31 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بتهريب المشتقات النفطية في صلاح الدين.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز قسم شرطة كمرك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بتهريب المشتقات النفطية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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