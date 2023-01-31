اقتصاد الصين يظهر بوادر انتعاش خلال عطلة رأس السنة القمرية

2023/01/31 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدت على اقتصاد الصين، بعض علامات الانتعاش في نهاية شهر كانون اثاني، مع استمرار الحياة اليومية على طبيعتها للشهر الثاني من دون القيود التي كانت مفروضة بموجب سياسة “صفر كوفيد”، وذلك […]

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