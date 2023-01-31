كربلاء يجتاز الحدود بهدفين نظيفين

2023/01/31 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي كربلاء، الثلاثاء، فوزاً

مهماً على نادي الحدود بهدفيين نظيفين

في المباراة التي جرت بينهما ضمن اطار

الجولة الرابعة عشر للدوري العراقي

الممتاز بكرة القدم والتي استضافها

ملعب كربلاء الدولي وقادها

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