2023/01/31 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اعتبر القيادي في جماعة العدل الكردستاني شوان رابر، اليوم الثلاثاء، برلمان إقليم كردستان "فاقدا للشرعية".

وقال رابر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد الأول من تشرين من العام الماضي، وفي ظل تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فإن البرلمان أصبح فاقدا للشرعية".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية سيحسم الجدل، كونها أعلى سلطة قضائية في العراق".

وحددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، 7 من شهر شباط المقبل موعدا للنظر بتمديد عمل برلمان كردستان، وذلك بعدة أن جلتها اليوم "لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب اقليم كرستان اضافة لوظيفته لسوء الاحوال الجوية ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها"، بحسب بيان صادر عن المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي: برلمان كردستان فاقد للشرعية والمحكمة الاتحادية ستحسم الجدل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب كردي: برلمان كردستان فاقد للشرعية والمحكمة الاتحادية ستحسم الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).