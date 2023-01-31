رغم انتهاء عملية واسعة.. صدور تريث بانسحاب قوات النخبة من ديالى

2023/01/31 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار بالتريث المؤقت في انسحاب قوات "نخبة قادمة" من بغداد بعد انتهاء عملية ديالى الامنية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قوات نخبة قادمة من بغداد تنتشر منذ اكثر من اسبوع في مفاصل مهمة ضمن مناطق الوقف بديالى وغيرها ضمن تشكيلات ساندة لعملية امنية واسعة استمرت 10 ايام قبل اختتامها اليوم".

واضاف،ان "اوامر صدرت بالتريث المؤقت في انسحابها من مواقعها الحالية والعودة الى ثكناتها في بغداد رغم انتهاء العملية الامنية"، مؤكدا بان "العملية هي باشراف العمليات المشتركة وهي من تصدر القرارات حيال هكذا قرارات مهمة".

واشار الى ان" العملية فيها شقين هي التمشيط والانتشار والجزء الثاني مهم للغاية من اجل تأمين مناطق وقرى واسعة تمهيدا لاعادة مئات الاسر النازحة".

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