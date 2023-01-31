لأول مرة منذ ربع قرن.. لبنان يغير سعر الصرف

2023/01/31 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارا من أول فبراير، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي، الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

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