2023/01/31 | 21:01 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تقرير جديد إن الباحثين عن عمل في أونتاريو يبحثون بشكل متزايد عن عمل في مقاطعات أخرى، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن وظائف في قطاعات للعمل عن بعد مثل التكنولوجيا.تقول شركة البحث عن الوظائف في النصف الثاني من عام 2022، إن 6.1 في المائة من النقرات على إعلانات الوظائف الكندية من قبل الباحثين عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاطلين عن العمل في أونتاريو يبحثون في مقاطعات أخرى وهذه هي القطاعات الأكثر طلبا شبكة القيقب الدولية.

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