اعتبر صوته

2023/01/31 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الصحفي المخضرم بوب وودوارد بسبب "انتهاكات" حقوق الملكية، مدعيا أن وودوارد استغل تسجيلا صوتيا له من مقابلاته معه دون موافقته.

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