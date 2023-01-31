النقل: استئناف مشروع التكسي النهري مرتبط بتعميق نهر دجلة

2023/01/31 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رهنت وزارة النقل إطلاق مشروع التكسي النهري في بغداد، بإعلان وزارة الموارد المائية انتهاءها من أعمال حفر حوض نهر دجلة الجارية حالياً، مؤكدة من جانبها اتمامها لجميع استعداداتها بهذا الشأن.

وقال مدير الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل أحمد الأسدي، إن "شركته أتمت تجهيز خمسة مراس حتى الآن على حوض نهر دجلة ضمن مشروع التكسي النهري هي: الجادرية، الكاظمية، الأعظمية، باب المعظم، إضافة إلى مرسى خضر الياس بمنطقة الكرخ، وضمن 12 زورقاً أعدت للمشروع، بسعتين (16 و32) راكباً".

وتابع الأسدي، أنه "سيكون هناك خطان لسير الزوارق، الأول (المتنبي – الكاظمية)، والثاني (المتنبي –الجادرية قرب جامعة بغداد– الكاظمية)، كما أن الوزارة ماضية بإنشاء مراس عائمة سريعة النصب"، كاشفاً في السياق ذاته عن "جهوزية ثلاثة مراس عائمة لنقل المواطنين من البصرة إلى بغداد"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأشار إلى "وجود تعاون كبير مع أمانة بغداد ووزارة الموارد المائية بهذا الشأن، من خلال تشكيل لجنة بالأمر الديواني الخاص بتشغيل التكسي النهري من خلال تنفيذ عمليات الحفر بالكراءات في المناطق المخصصة لمرور الزوارق ورفع التجاوزات والنفايات، فضلاً عن الحصول على الموافقات الأمنية للعبور أمام المنطقة الرئاسية".

وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى فك الاختناقات المرورية وتسهيل نقل المواطنين بين المناطق الرئيسة في العاصمة التي تشهد ازدحامات كبيرة وتخفيف الضغط عنها، وبمدة زمنية لا تتجاوز الـ 20 دقيقة في النهر، مقابل مدة قد تصل إلى ساعتين للمسافة ذاتها وسط شوارع بغداد المزدحمة".

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