2023/01/31 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن حصول موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية مجموعة تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 167 دولة (مجموعة اجمونت) خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها في شهر تموز المقبل.

وبحسب بيان للبنك المركزي، "جرى ذلك أثناء مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 31/1/2023، وانتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة (إجمونت) بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023".

وأضاف البيان، أن "مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً إلى عمليات استرداد الأموال والأصول".

وأوضح، أن "الدعم الذي تتيحه المجموعة يشمل توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فاعلية وحدات المعلومات المالية عبر توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة".

وتابع البيان، "يمثّل هذا الإنجاز ثمرة جهود مكثفة بذلها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي وعدد من المؤسسات المعنية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن قبول ترشيح العراق لعضوية "مجموعة إجمونت" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن قبول ترشيح العراق لعضوية "مجموعة إجمونت" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).