2023/01/31 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jxfLSzIl80E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | 100 يوم والاطار بالمغانم منشغلين.. انتفاضة الدولار قادمة من التيار وتشرين | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | 100 يوم والاطار بالمغانم منشغلين.. انتفاضة الدولار قادمة من التيار وتشرين | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).