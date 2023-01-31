2023/01/31 | 21:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xWz78stQJyI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قريبا.. شوربة الحشرات في الأسواق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قريبا.. شوربة الحشرات في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).