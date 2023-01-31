2023/01/31 | 21:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bXxJTrtJtko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بطلوا أكل عيب عليكم"..شيخ عشيرة يدعو لمقاطعة المناسف والولائم بمجالس العزاء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "بطلوا أكل عيب عليكم"..شيخ عشيرة يدعو لمقاطعة المناسف والولائم بمجالس العزاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).