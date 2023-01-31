انتهاء كلاسيكو الزوراء والجوية بالتعادل السلبي

2023/01/31 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ناديي الزوراء والجوية بنقطة واحدة لكل منهما.

وواجه الزوراء نظيره الجوية في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز للكرة، فيما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

يذكر أن القوة الجوية يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد (28) نقطة، ويأتي الزوراء ثانيا (26)نقطة، والكهرباء ثالثاً (25)نقطة.

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