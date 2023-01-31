كندا تقرر منح العراقيين

2023/01/31 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت السلطات الكندية بحسب ما أوردت شبكة ماركت سكرينر المعنية بشؤون السوق، اتخاذ السلطات الكندية قرارا بشمول العراقيين بحق التقديم على تأشيرة الدخول الالكترونية للبلاد، بدلا من الإجراءات السابقة التي تطلبت الحضور المباشر عبر السفارة والملحقيات للحصول عليها.

وقالت الشبكة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان المواطنين العراقيين اصبحوا قادرين على التقديم للحصول على تأشيرة الدخول الى الأراضي الكندية لكافة الأغراض من خلال الموقع الالكتروني للخارجية الكندية، او مواقع السفارات والملحقيات الأخرى.

الشبكة اشارت أيضا الى ان السلطات الكندية تسعى لـ"تحسين علاقتها" مع السلطات العراقية من خلال إجراءات التأشيرة الجديدة نظرا لتعامل العراق بمبدأ "المعاملة بالمثل" فيما يتعلق بدخول الأجانب الى الأراضي العراقية للعمل او السياحة، بحسب وصفها.

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