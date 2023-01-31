اعتقال 17 موظفا وضبط مواد منتهية المفعول بشركة ادوية سامراء

2023/01/31 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأعتقال 17 موظفا وضبط مواد منتهية المفعول بشركة ادوية سامراء.

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