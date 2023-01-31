نائبة: تعيين مستشار حكومي للشؤون الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح

2023/01/31 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، الثلاثاء، أن إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تكليف مستشار للشؤون الدستورية وتشكيل لجنة عليا لبحث إجراء تعديلات دستورية خطوة إيجابية لكون التعديلات باتت ضروة ملحة.

وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية خطوة جيدة لكون لانها سوف تسهم تجنب التكرار في حالات الانسداد السياسي”.

وأضافت ان “البرلمان السابق قد شكل لجنة للتعديلات الدستورية حيث وصل الى مراحل متقدمة وبإمكان اللجنة الجديدة الاستعانة بتلك التعديلات خاصة وان التعديلات بحاجة ماسة للتوافق السياسي واغلب التعديلات للجنة السابقة كانت بتوافق اغلب القوى السياسية الحالية”، مبينة أن “التعديلات ستواجهه مشاكل كبيرة وستأخذ وقتا طويلا للوصول الى توافق سياسي”.

يذكر ان رئيس الوزراء قرر في وقت سابق، تكليف حسن نعمة الياسري، مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، فيما سيبدأ الياسري مهام عمله بعقد اجتماعات مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية والتداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح وخارطة طريق لاجراء التعديلات الدستورية المطلوبة .

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