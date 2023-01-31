لبحث التوتر الفلسطيني الإسرائيلي.. لقاء يجمع بايدن بالعاهل الأردني

2023/01/31 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، الخميس، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين.

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