حزب‭ ‬بارزاني‭:‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العراق ونريد‭ ‬هيكلة‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية

2023/01/31 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭:‬لا‭ ‬تقتنوا‭ ‬الدولار‭ ‬فالدينار‭ ‬أقوى‭ ‬وسنعيد‭ ‬العمل‭ ‬بالتجارة‭ ‬الشرعية‭ ‬ ‭ ‬أربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭ – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال هاجم‭ ‬مسؤول‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬فاضل‭ ‬ميراني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ (‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭)‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬بلا‭ ‬دولة،‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه‭.‬وتعد‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ […]

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