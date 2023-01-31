2023/01/31 | 22:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني:لا تقتنوا الدولار فالدينار أقوى وسنعيد العمل بالتجارة الشرعية أربيل – فريد حسن – بغداد – عبدالحسين غزال هاجم مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، معتبرا أن العراق بلد بلا دولة، بحسب زعمه.
وتعد القوى في الاطار التنسيقي المحكمة الاتحادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني:لا توجد دولة في العراق ونريد هيكلة المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتعد القوى في الاطار التنسيقي المحكمة الاتحادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني:لا توجد دولة في العراق ونريد هيكلة المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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