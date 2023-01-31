2023/01/31 | 22:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام في مطلع ثمانينات القرن الماضي، أطلق صحافي أمريكي يدعى جون ويلسون جائزة تهكمية سمّاها «التوتة الذهبية» تمنح لأسوأ ممثل وأسوأ ممثلة وتطورت لكي يمنح للأفلام السيئة والقصص الأسوأ.
ومنذ ذلك الحين يتفادى المتطلعون لنيل جائزة الاوسكار في هولويود، أول شيء، الجائزة التي تصمهم بالعار قبل التفكير بالحصول على الجوائز الحقيقية المتألقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوأ واحد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومنذ ذلك الحين يتفادى المتطلعون لنيل جائزة الاوسكار في هولويود، أول شيء، الجائزة التي تصمهم بالعار قبل التفكير بالحصول على الجوائز الحقيقية المتألقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوأ واحد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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