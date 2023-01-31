أسوأ‭ ‬واحد

2023/01/31 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ في‭ ‬مطلع‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬أطلق‭ ‬صحافي‭ ‬أمريكي‭ ‬يدعى‭ ‬جون‭ ‬ويلسون‭ ‬جائزة‭ ‬تهكمية‭ ‬سمّاها‭ ‬‮«‬التوتة‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬تمنح‭ ‬لأسوأ‭ ‬ممثل‭ ‬وأسوأ‭ ‬ممثلة‭ ‬وتطورت‭ ‬لكي‭ ‬يمنح‭ ‬للأفلام‭ ‬السيئة‭ ‬والقصص‭ ‬الأسوأ‭.‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬يتفادى‭ ‬المتطلعون‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬الاوسكار‭ ‬في‭ ‬هولويود،‭ ‬أول‭ ‬شيء،‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تصمهم‭ ‬بالعار‭ ‬قبل‭ ‬التفكير‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الحقيقية‭ ‬المتألقة‭ […]

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