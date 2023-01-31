​اشتعال مبكر لمعركة الانتخابات الرئاسية والموالون للسيسي محرجون بملف الاقتصاد

2023/01/31 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​بدأت‭ ‬بقوة‭ ‬علامات‭ ‬الاشتعال‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للسيسي‭ ‬والمعارضين‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬وتجيء‭ ‬معركة‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬القادمة‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭ ‬،إذ‭ ‬تشهد‭ ‬مصر‭ ‬حالياً‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬الدعم‭ ‬الخليجي‭ ‬لها‭ ‬مما‭ […]

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