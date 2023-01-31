2023/01/31 | 22:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MH0u4Akr8Q4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف يتم اختيار رؤساء اللجان في البرلمان؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف يتم اختيار رؤساء اللجان في البرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).