2023/01/31 | 22:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ارتفاع أسعار الدولار لم...

ظهرت المقالة السوداني: ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً أولاً على المسلة.

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