2023/01/31 | 22:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: على طول الطريق السريع في ضاحية الدورة ببغداد ، ترتفع جذوع...

ظهرت المقالة العقارات في بغداد تحولها الى مدينة خرسانية و معدنية غير قابلة للعيش الصحي أولاً على المسلة.

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