الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة النووية

2023/01/31 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، روسيا بانتهاك معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، موضحة أن موسكو تواصل رفض السماح بتفتيش منشآتها النووية.

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