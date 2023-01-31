رئيس الوزراء: ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً وسنعمل على اعادته للسعر الرسمي

2023/01/31 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، سياسات رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي بشأن سعر الدولار، ووصفها بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وقال السوداني في مقابلة مع القناة الرسمية، إن “اجراءات البنك المركزي والحكومة السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب للحفاظ على سعر الدولار”، موضحا ” سلع كانت تدخل بفواتير وأسعار غير منطقية الهدف منها إخراج العملة إلى خارج العراق”.

وأضاف، “لا يوجد قرار برفع أسعار صرف الدولار”، مبيناً ان “السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي”.

وتابع ان “الدولار متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن، وان المعايير الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين”.

واوضح ان “هذه المعايير لضبط حركة نقل الأموال وان الحكومة السابقة وإجراءات البنك المركزي والمصارف لم تكن مهيأة لهذه المعايير”.

ولفت الى ان “تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات”، موضحا ان “وفد برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار”.

ولفت الى ان “حل أزمة السكن يكمن في بناء مدن متكاملة وفق موديل اقتصادي تتبناه الحكومة وسيتم منح وحدات مجانية لفئات وأخرى بأقساط بمدد زمنية”، مؤكدا “حددنا في بغداد والمحافظات بناء المدن المتكاملة وقريباً سنباشر في المشروع”.

واكد السوداني، “منحنا 3 أشهر إلى كل المدراء العامين في الدولة والآن ستنتهي وتبدأ عملية التقييم ومنحنا 6 أشهر إلى الوزراء الحاليين وسيكون هناك تقييماً مهنياً بناءً على مؤشرات”.

وتابع إن “وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار”.

وأضاف “لاتوجد الى الان اي نية لزيارة واشنطن من قبلي”، مبنيا ان “زيارتي الى واشنطن خاضعة لعدة ظروف”.

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