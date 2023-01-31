العراق يسعى لزيادة احتياطي

2023/01/31 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة طهران تايمز، اليوم الثلاثاء، ان العراق شارك في الاجتماع التنسيقي الممهد لعقد اول اجتماع عام لمنظمات "نقل الدماء" بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمصارف الدماء والقطاع الصحي.

وأوضحت الصحيفة عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم) أن "الاجتماع الذي سيعقد في الرابع عشر من فبراير القادم في طهران، سيبحث الخطط الصحية الإقليمية بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية ويهدف إلى تطبيق تلك الخطط لتعزيز الواقع الصحي للبلدان المشاركة".

وبحسب التقرير، فإن "الخطط تتضمن أيضا تعاون العراق وايران وبلدان منظمة الصحة الدولية لمكافحة وباء كورونا وتعزيز التبادل بالخبرات والمعدات الطبية بالإضافة الى التطوير المشترك للجامعات الطبية والمعاهد والقطاعات الصحية في البلدان المشاركة".

مدير قسم مناطق شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية احمد المنذري، اكد للصحيفة، ان "المنظمة الدولية تامل ان ينجح الاجتماع بتعزيز التعاون بين البلدان وتوسعته عبر الحدود وخصوصا بين العراق وايران"، مشيرا الى أن "التبادل التجاري والسياحي الكبير بين البلدين كاحد دواعي تعزيز التعاون".

وأكد منذري أن "التطور الذي حققته إيران في مجال التبرع بالدماء وخزنها سيوفر للدول المشاركة الوصول الى كميات اكبر من الاحتياطي لمصارف الدم، أملا بأن يحقق ذلك الاكتفاء المحلي من الدماء للقطاعات الصحية في البلدان المشاركة، ومنها العراق".

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