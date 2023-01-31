2023/01/31 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوجزت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء المتخذة لصالحها، مثمنة القرار الخاص بتطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجـوي في البلاد.

وقال رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قرار مجلس الوزراء تضمن تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء 332 لسنة 2019، قيام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع عدد من الخبراء من الأياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، و( المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ) الإيكاو، أو بصيغة تعاقد منفرد مع خبراء دوليين أو محليين، لغرض تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في مجالات (عمليات الطيران، خدمة الملاحة الجوية، ترخيص المطارات، أمن الطيران، صلاحية الطائرات، اجازات العاملين في الطيران المدني، طب الطيران)"، مضيفا أن "يتم تسديد قيمة مبلغ العقد دفعة واحدة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إذا جرى إبرام العقد مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".

وبين رئيس السلطة أن "قرار مجلس الوزراء تضمن تمويل وزارة المالية (15000000000) دينار، فقط خمسة عشر مليار دينار عراقي، إلى سلطة الطيران المدني العراقي لأجور الخبراء والاستشاريين ، لمعالجة قلة التخصيصات المالية وقرب موعد التدقيق الأمني للسلطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني توجز قرارات مجلس الوزراء المتخذة لصالحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني توجز قرارات مجلس الوزراء المتخذة لصالحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).