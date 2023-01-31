السوداني يبشر عوائل الفقراء: اعانات نقدية لتغطية تكاليف دراسة ابنائهم

2023/01/31 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة الامتثال لإجراءات الفيدرالي الأميركي وقعها العراق منذ عامين "لكن الحكومة السابقة لم تتهيأ".

وذكر السوداني خلال مقابلة متلفزة، تابعته (بغداد اليوم) أن "هذه المعايير لضبط حركة نقل الأموال"، مضيفا أن "الحكومة السابقة وإجراءات البنك المركزي والمصارف لم تكن مهيأة لهذه المعايير".

ولفت إلى أن "تهريب العملة إلى خارج العراق أمر واقع وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات".

وبين رئيس الوزراء: "كنا نبيع 300 مليون دولار والان نبيع 50 مليون ولم يفقد شيء من السوق من السلع المستوردة هذا يطرح تساؤل أين كانت تذهب تلك الاموال؟"، مشيرا إلى أن "التهريب يتم عبر اقليم كردستان".

وتابع قائلا: "كانت هناك فواتير مزورة تخص استيراد مادة الحديد بكمية تغطي العراق ولكن لم تدخل هكذا كمية للبلاد".

وأردف: "سنعمل بالتأكيد على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره الرسمي"، مضيفا: "جتمع مع رجال الأعمال كل أسبوع لمعرفة إشكالاتهم وأسباب عدم اللجوء إلى التجارة الرسمية".

وفيما أشار إلى أن "التغييرات في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة مدروسة"، دعا "المواطنين إلى عدم اقتناء الدولار والدينار هو الأقوى".

وتابع رئيس الوزراء: "وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية سيزور واشنطن في السابع من شباط لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات أسعار الدولار"، منبها على أن "سلعا كانت تدخل بفواتير وأسعار غير منطقية الهدف منها إخراج العملة إلى خارج العراق".

تقييم الكابينة الوزارية

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء، إن "أي مسؤول لا يقدم حلولاً لأي مشكلة سيتم تغييره"، مبينا: " منحنا 3 أشهر إلى كل المدراء العامين في الدولة العراقية والآن ستنتهي وتبدأ عملية التقييم".

وأضاف: "منحنا أيضاً 6 أشهر إلى الوزراء الحاليين وسيكون هناك تقييماً مهنياً بناءً على مؤشرات"، موضحا: "سنعلن نتائج التقييم للوزراء والمدراء العامين، وخلال 6 أشهر كل الكابينة الوزارية تخضع للتقييم".

مكافحة الفقر

وبشأن مكافحة الفقر وأشار السوداني إلى أنها "من أولويات منهاج الحكومة"، مبينا: "أطلقنا عملية بحث اجتماعي تستهدف مليون و700 ألف طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعة".

وتابع: " تم إعطاء سلة غذائية خاصة للمشمولين بشبكة الحماية وستستمر"، موضحا أن "هذه السلة جزء من إصلاحات البطاقة التموينية".

أزمة السكن

ونبه على أن "إعانات نقدية إضافية ستكون لأبناء عوائل الفقراء لإكمال دراساتهم في قانون الموازنة".

وبشأن أزمة السكن، قال رئيس الوزراء: أنها أزمة "لم تحلها توزيع الأراضي ولا الاستثمار، وحلها يكمن في بناء مدن متكاملة وفق موديل اقتصادي تتبناه الحكومة"، مضيفا: "سيتم منح وحدات مجانية لفئات وأخرى بأقساط بمدد زمنية".

وأكمل قائلا: "حددنا في بغداد والمحافظات بناء المدن المتكاملة وقريباً سنباشر في المشروع"، مبينا أن "المدن السكنية ستكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط".

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