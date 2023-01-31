السوداني: ملف السكن سيشهد حلولاً حقيقية

2023/01/31 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي السوداني: ارتفاع أسعار الدولار لم يكن قراراً حكومياً أو برلمانياً السوداني: لا يوجد قرار برفع أسعار صرف الدولار السوداني: الدولار متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن السوداني: المعايير الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل […]

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