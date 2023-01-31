فوضى التنظيم تمنع كاساس من حضور كلاسيكو الكرة العراقية

2023/01/31 | 23:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس قاد العراق للقب خليجي 25 (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

بعد التتويج بلقب بطولة "خليجي 25"، يحاول المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس متابعة مواجهات الدوري المحلي، على أمل تعزيز صفوف "أسود الرافدين" بلاعبين جدد، في ظل عدم قناعته ببعض الأسماء التي كانت متواجدة في البطولة الخليجية.

وحرص مساعد إنريكي السابق في صفوف منتخب إسبانيا، على التواجد في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري العراقي لكرة القدم، التي جمعت بين نادي الزوراء وغريمه التقليدي القوة الجوية.

مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت، الثلاثاء، لم يتمكن المدرب من حضورها، بسبب سوء التنظيم الذي رافق هذه القمة، حيث انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر عدم قدرة المدرب وكادره المساعد من الدخول لملعب الشعب الدولي مسرح المواجهة.

ورفض الأمن المتواجد بالقرب من الملعب، دخول السيارة التي كانت تقل الجهاز الفني للمنتخب العراقي، في ظل التواجد الجماهيري الكبير بالقرب من البوابة، والذي جاء بسبب امتلاك عدد كبير منهم لتذاكر المواجهة دون السماح لهم بالدخول.

وقام متعهد اللقاء بطبع تذاكر بعدد أكبر من الطاقة الاستيعابية لملعب المواجهة، الأمر الذي تسبب بفوضى كبيرة في محيط ملعب اللقاء ومنع كاساس من حضور المواجهة، ليقرر الأخير العودة لمقر إقامته في العاصمة بغداد، بحسب ما كشفه مصدر من الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريح خاص لـ"لعربي الجديد".

والجدير بالذكر، أن لقاء كلاسيكو الكرة العراقية انتهى على وقع التعادل السلبي، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول والزوراء إلى 27 نقطة في الترتيب الثالث.

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الفوضى تحرم مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس من دخول ملعب الشعب لحضور كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية لأكثر من ساعة مما تسبب بانزعاجه ومغادرته محيط الملعب والعودة لمقر اقامته pic.twitter.com/z6bfBudzLq

— إيرث نيوز (@earth_news_iq) January 31, 2023

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