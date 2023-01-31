السوداني: اساند القضاء بمحاسبة زهير وحوار قاضي تحقيق الكرخ كان شجاعاً

2023/01/31 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

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اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

الثلاثاء، مساندته للقضاء بمحاسبة

المتهم "نور زهير"، فيما أعتبر أن حوار

قاضي تحقيق الكرخ ضياء جعفر كان شجاعاً.





وقال السوداني في حوار مع "التلفزيون

الرسمي"

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