مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشأن تحسين قطاع الطاقة في العراق

2023/01/31 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

اتخاذه عدة قرارات بشأن تحسين قطاع

الطاقة في العراق وبيع النفط للقطاع

الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني

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