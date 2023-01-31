واشنطن تفرض قيود تصدير على 7 شركات إيرانية أنتجت طائرات مسيرة لروسيا

2023/01/31 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأُدرجت أسماء الشركات والمنظمات الإيرانية في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة الأميركية ونُشرت في إفصاح أولي بالسجل الاتحادي، وهو الجريدة اليومية الرسمية‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬في الولايات المتحدة، وسيتم نشرها رسميا غدا الأربعاء.

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