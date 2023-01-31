التعادل يخيم على كلاسيكو العراق

2023/01/31 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل السلبي على نتيجة كلاسيكو

العراق بين الزوراء والقوة

الجوية، التي جرت مساء اليوم الثلاثاء،

في ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة 14 من

الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة وسط حضور جماهيري زاد

ع

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