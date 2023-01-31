اللجنة المالية تكشف انطباعها عن الاجتماع مع محافظ البنك المركزي بشأن الدولار

2023/01/31 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، انها لمست "جديّة" محافظ البنك المركزي علي العلاق باتخاذ اجراات لاستقرار اسعار صرف الدولار.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استقبلنا اليوم الثلاثاء، بمقر اللجنة المالية في مجلس النواب، محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق؛ للتباحث بشأن ازمة تذبذب اسعار صرف الدولار وتداعياتها على الاقتصاد العراقي".

وأضاف انه "بعد استعراض الخطوات والإجراءات المتُخذة مؤخرا، لمسنا الجدية والاصرار لدى محافظ البنك المركزي على إرجاع سعر الدولار الى وضعه الطبيعي، وانهاء حالة عدم استقرار اسعار الصرف في الاسواق المحلية".

وتابع: "إذ شددنا على ضرورة الاسراع في اتخاذ الخطوات الجريئة والفاعلة لمعالجة اسباب الازمة الراهنة التي تنعكس على معيشة المواطنين لاسيما الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل"، مؤكدًا "دعم السلطة التشريعية لإجراءات البنك المركزي العراقي الرامية لإعادة الثقة بالدينار العراقي وتصحيح المسارات الخاطئة".

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