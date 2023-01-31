اقبال رؤساء العالم على

2023/01/31 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة النيويورك بوست الامريكية في تقرير لها، عن "ارتفاع" في أجور "بائعات الهوى" في مدينة دافوس السويسرية بالتزامن مع عقد مؤتمر دافوس الدولي الاقتصادي نتيجة لـ"الطلب المرتفع على خدماتهن".

وقالت الصحيفة عبر التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان اعداد كبيرة من "بائعات الهوى" احتشدن في منتجعات مدينة دافوس السويسرية استقبالا للرؤساء والمسؤولين والمتنفذين الأثرياء المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي يعقد في المدينة، مؤكدة، ان أسعار الساعات مع "بائعات الهوى" شهدت تضاعفا وصل الى 750 دولار للساعة الواحدة.

مجموعة من العاملات في مجال "الجنس" بحسب وصف الصحيفة، اكدن لها، ان تكلفة الليلة الواحدة التي يدفعها مسؤول، رئيس، او شخصية متنفذة حضرت المؤتمر، وصلت الى 2500 دولار، حيث يقمن العاملات في "مجال الجنس"، بارتداء الملابس الرسمية للاندماج بين الحشود المشاركة بالمؤتمر الدولي، موضحة ان جزء كبير من الزبائن يحملون الجنسية الامريكية.

الحفلات "السرية" التي يقيمها قادة العالم والمسؤولون والشخصيات المتنفذة شهدت مشاركة من "أعضاء الحماية" الخاصين بالشخصيات المذكورة بحسب المتحدثات للصحيفة، وتشهد بشكل معتاد، استمرارها حتى الصباح وبشكل جماعي خلال القمة التي تستمر لاسبوع واحد.

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