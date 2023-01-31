السوداني يكشف نبذة عن موازنة 2023: تغيير سعر الدولار

2023/01/31 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نبذة عن موازنة 2023، فيما أشار إلى أن تغيير سعر الدولار "وارد".

وذكر السوداني خلال مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "عالجنا ملفات كثيرة خلال الفترة الماضية بينها موظفو العقود والأجور".

وأردف: "وضعنا إصلاحات حقيقية في موازنة 2023"، مبينا أن "كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر صرف الدولار".

ولفت السوداني: "أوقفنا التعيينات سواء عقود أو أجور وحتى العمل التطوعي في الموازنة"

مكافحة الفساد

وأشار إلى أن "استرداد الأموال تعد أولوية في مكافحة الفساد"، مبينا أن "قرار القبض والإفراج لنور زهير ليس حكومياً بل قرار قاضي".

وأوضح أن "المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف"، مضيفا أن "القضاء سيكشف بالأسماء المتهمين بسرقة القرن، وهناك أوامر قبض بحق المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية".

يتبع…

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