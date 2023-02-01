2023/02/01 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RZskGrR9nQs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية في #ألمانيا بـ 50 طعنة بعد استدراجها من منصة تواصل اجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية في #ألمانيا بـ 50 طعنة بعد استدراجها من منصة تواصل اجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).