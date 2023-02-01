2023/02/01 | 00:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GuSQK4iCBFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة الدولار.. تفاعل مستمر وهواجس من تبعات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة الدولار.. تفاعل مستمر وهواجس من تبعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).