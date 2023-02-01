ببيان ساخر..

2023/02/01 | 00:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الثلاثاء، على اتهامات بارتكاب انتهاكات في صفوف مجموعته أطلقها مقاتل سابق من فاغنر، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN.

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