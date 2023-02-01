2023/02/01 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yZkMeHlSCqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مريم طفلة عمرها سنتين ونص مصابة بضمور في الحبل الشوكي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مريم طفلة عمرها سنتين ونص مصابة بضمور في الحبل الشوكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).