2023/02/01 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s6XCqgTZ0FI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: سيتم الكشف عن جميع المتورطين بسرقة القرن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني: سيتم الكشف عن جميع المتورطين بسرقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).