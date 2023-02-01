اجتماع مرتقب بين اليكتي والبارتي يخص النفط: اقتصاد الاقليم سيتأثر

2023/02/01 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الثلاثاء، عن قرب عقد اجتماعات بين حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.

وقال سورجي لـ(بغداد اليوم) إن "قطع الرواتب سيؤثر على إقليم كردستان على مستوى السوق والاقتصاد، وكل هذه الأمور سيتم بحثها خلال اجتماع الحزبين الكرديين".

وأضاف أن من الملفات التي سيناقشها الاجتماع "تسليم النفط إلى سومو، سيما وان إنتاج الإقليم حاليا اكثر من 400 الف برميل، وعليه يجب ان نسلم النفط إلى سومو وهذا احد اهم المشاكل بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكان السورجي قد أفاد السبت الماضي، بأن اجتماع حزبه مع الديمقراطي الكردستاني لم يتطرق لقرارات المحكمة الاتحادية, مشيرا إلى أن الاجتماع السابق تطرق إلى المشاكل الداخلية لكردستان، ومنها انتخابات الإقليم.

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