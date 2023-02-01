2023/02/01 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعادت النائبة عن حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد اليوم الثلاثاء، تغريد مقتطف من كلام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة متلفزة.

ونشرت عبد الواحد قول السوداني إن "المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف".

وعلقت عبد الواحد بالقول: "الفساد في العراق بحاجة الى مصطلح يليق بحجم الكارثة، هل النهب معقول اكثر من الفساد؟؟ لان كلمة فساد احسها صغيرة امام سراق الوطن ".

وكان السوداني قد قال في تصريحات خلال مقابلة على القناة الرسمية، إن "الرقم المسروق من الأمانات الضريبية غير ثابت وتعاقدنا مع شركة تدقيق عالمية"، مبينا ان "فريقا مختصا من الاجهزة الأمنية يلاحق المتهمين الاخرين بسرقة القرن داخل وخارج العراق".

واشار الى ان نور زهير قام بتوزيع اموال على سياسيين واعلاميين ومصارف.

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