حالة زواج فريدة في ديالى بين رجل وامرأة أعمارهم تفوق الـ90 عاما

2023/02/01 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت محكمة استئناف ديالى اليوم الثلاثاء، حالة زواج استثنائية بين رجل وامرأة تفوق اعمارهم التسعين عامًا.

وبحسب وثيقة عقد الزواج التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن العقد تم بين رجل من مواليد 1930 ميلادية، وامرأة من مواليد 1931 ميلادية، وكلاهما ارملان.

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