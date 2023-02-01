كتلة “العصائب” تشيد بالسوداني: عراقي واضح وصادق ويعرف ما يريد

2023/02/01 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأت كتلة صادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عراقي واضح وصادق ويعرف ما يريد.وكتب المتحدث السياسي باسم الكتلة محمود الربيعي، في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها، إيرث نيوز، أن “السوداني رئيس وزراء عراقي واضح وصادق ويعرف مايريد، يتحدث وفق برنامج وزاري مصادق عليه […]

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