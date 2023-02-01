المعارضة العراقية ومسؤولياتها التاريخية

2023/02/01 | 01:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي المستوى السيء الذي كانت عليه المعارضة العراقية قبل عام 2003 انصرف على عنوانها أيضاً، لدرجة حينما يُذكر عنوان المعارضة العراقية تحضر أمام القارئ أو السامع تلك...أكمل القراءة ←

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