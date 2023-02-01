2023/02/01 | 01:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الثلاثاء.عضو مجلس النواب باسم...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: البرلمان فشل بتعديل الدستور ..



والأموال المستعادة نحو 15 بالمائة من الاجمالي المسروق أولاً على المسلة.

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